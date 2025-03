Allegri Milan, scenario da non credere sul livornese: non se lo aspettava davvero nessuno

Condividi via email

Allegri Milan, clamoroso scenario sul tecnico livornese: solo suggestione mediatica, nessun contatto diretto con l’ex Juve

Come riportato da Sport Mediaset, il Milan continua a pensare al possibile sostituto di Sergio Conceicao in caso di esonero del tecnico, peraltro ancora non assolutamente deciso.

Nelle ultime settimane è stato fatto più volte il nome di Max Allegri, tecnico attualmente libero dopo l’ultima esperienza alla Juve e già in rossonero dal 2010 al gennaio 2014. Quella del livornese però al momento è solo una suggestione mediatica: non ci sono stati ancora contatti diretti.