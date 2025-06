Allegri Milan, le statistiche danno ragione al tecnico livornese: è lui l’attaccante perfetto

Allegri Milan, la media gol di Mitrovic, attaccante dell’Al Hilal, dà ragione al tecnico livornese: è lui l’attaccante giusto

Il calciomercato Milan è attivamente alla ricerca di un attaccante che possa affiancare il talentuoso Santiago Gimenez nella prossima stagione, e tra i nomi che circolano con insistenza, quello di Aleksandar Mitrovic dell’Al-Hilal sta guadagnando sempre più terreno. Con un curriculum che vanta oltre 200 gol in carriera, il centravanti serbo rappresenta una soluzione intrigante e, a ben vedere, una garanzia di reti che il Diavolo potrebbe voler sfruttare.

Mentre si discute di profili come Dusan Vlahovic, Darwin Núñez e Mateo Retegui, l’opzione Mitrovic si staglia per diverse ragioni. Sebbene compia 31 anni il prossimo settembre, la sua qualità-prezzo potrebbe renderlo l’innesto ideale per la squadra che, si vocifera, potrebbe essere guidata da Massimiliano Allegri. Come sottolinea “Il Corriere dello Sport”, il suo curriculum parla chiaro: ovunque abbia giocato, Mitrovic ha segnato con impressionante regolarità. Questo aspetto è tutt’altro che secondario, soprattutto considerando l’investimento significativo che un top club come il Milan è chiamato a fare per un rinforzo nel reparto offensivo.

Le sue statistiche sono un testamento della sua efficacia sotto porta. Con il Fulham, ha messo a segno ben 111 reti in 206 partite, dimostrando una prolificità straordinaria nel campionato inglese. Il suo passaggio all’Al-Hilal non ha minimamente intaccato la sua vena realizzativa, anzi, l’ha amplificata: ben 68 gol in sole 79 gare, una media da vero predatore d’area. Anche nelle sue esperienze precedenti, Mitrovic ha sempre lasciato il segno: 44 reti in 90 presenze con l’Anderlecht e, pur con numeri meno eclatanti a causa di un contesto diverso, 17 gol in 72 match con il Newcastle nella sua prima vera esperienza ad alto livello in Premier League.

Questi numeri non mentono: la media gol di Mitrovic si attesta a circa una rete ogni due partite giocate, un dato che evidenzia una innata capacità di trovare la via della rete. La sua fisicità, unita a un ottimo senso della posizione e una notevole freddezza davanti al portiere, lo rendono un attaccante completo, capace di essere un punto di riferimento sia nel gioco aereo che nella finalizzazione. La sua esperienza in campionati diversi e la sua comprovata capacità di adattarsi e segnare in contesti differenti offrono al Milan una prospettiva allettante.

Affiancare Mitrovic a un giocatore dinamico e in crescita come Gimenez potrebbe creare un tandem offensivo equilibrato e pericoloso, in grado di offrire soluzioni diverse al futuro tecnico rossonero. La sua eventuale acquisizione non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un investimento su una certezza di gol, un elemento fondamentale per una squadra che ambisce a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Mitrovic, insomma, non è solo un nome sul taccuino, ma una concreta opportunità per il Milan di rafforzare il proprio reparto offensivo con un centravanti di provata affidabilità.