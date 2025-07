Allegri Milan, staff tecnico definitivamente completato: ci sarà anche lui, accordo chiuso

Allegri Milan, lo staff tecnico del livornese è ora completo: insieme al preparatore dei portieri Filippi ci sarà anche Daniele Borri

Lo staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan si arricchisce di un nuovo volto, destinato a ricoprire un ruolo chiave nella preparazione dei portieri: Daniele Borri. L’ufficialità arriva a completamento di un organigramma che prende sempre più forma, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e un team di supporto di altissimo livello. La notizia, riportata anche da Gazzetta.it, conferma l’attenzione del club rossonero per ogni dettaglio, puntando su competenze specifiche e sinergie consolidate.

L’arrivo di Borri non è casuale, ma è frutto di una scelta precisa voluta da Claudio Filippi, il preparatore dei portieri di comprovata esperienza giunto dalla Juventus. Filippi, noto per la sua professionalità e per i risultati ottenuti con i numerosi estremi difensori allenati nel corso della sua carriera, ha fortemente desiderato Borri al suo fianco. Questa mossa sottolinea l’importanza di avere un team affiatato e coeso all’interno dello staff tecnico, dove la fiducia reciproca e la conoscenza delle metodologie di lavoro sono elementi fondamentali per il successo.

Daniele Borri non è un nome nuovo nel panorama calcistico italiano. Nella scorsa stagione, infatti, ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri per la Juventus Next Gen, la seconda squadra del club bianconero. Questa esperienza gli ha permesso di lavorare con giovani talenti e di affinare le sue capacità, contribuendo alla crescita di portieri emergenti. La sua conoscenza delle dinamiche giovanili e la sua capacità di sviluppare il potenziale dei giocatori saranno un valore aggiunto per il Milan, che potrà contare su un approccio moderno e innovativo nella gestione dei propri portieri.

L’inserimento di Borri nello staff di Allegri testimonia la volontà del Milan di dotarsi di un reparto portieri all’avanguardia. La preparazione fisica e tecnica degli estremi difensori è cruciale nel calcio moderno, e avere due professionisti del calibro di Filippi e Borri garantisce un elevato standard qualitativo. Sarà interessante osservare come questa nuova partnership influenzerà le prestazioni dei portieri rossoneri, che avranno a disposizione un programma di allenamento personalizzato e mirato al miglioramento continuo.

In conclusione, l’arrivo di Daniele Borri al Milan, su esplicita richiesta di Claudio Filippi, rappresenta un passo significativo nel completamento dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Questa mossa rafforza il settore dei portieri, puntando su esperienza e innovazione. I tifosi rossoneri possono attendersi un lavoro meticoloso e approfondito per garantire che il Milan possa contare su estremi difensori sempre al top della forma. La sinergia tra Filippi e Borri si preannuncia come un elemento chiave per la prossima stagione.