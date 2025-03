Condividi via email

Allegri Milan, più che una semplice idea? La situazione si fa calda per l’estate. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da Tuttosport, il Milan sta facendo importanti valutazioni sul futuro della propria panchina nel caso dovesse arrivare il divorzio con Sergio Conceicao, al momento ipotesi alquanto realistica.

In casa Milan non tramonta l’idea di riportare Max Allegri a Milanello: la suggestione, seppur complicata, resta viva in casa rossonera. Allegri col Milan, nella sua prima esperienza, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.