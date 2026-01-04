Allegri entra nel mito: 1050 punti in Serie A con il nuovo Milan. Il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria esterna ottenuta dai rossoneri sul campo del Cagliari non ha portato in dote soltanto tre punti fondamentali per la classifica, ma ha sancito l’ingresso ufficiale di Massimiliano Allegri nell’olimpo dei tecnici più vincenti della storia del calcio italiano. L’allenatore livornese, tornato alla guida del Diavolo per restaurare una cultura del lavoro basata sul pragmatismo e sulla solidità difensiva, ha tagliato un traguardo statistico che fa segnare un solco profondo nella storia della Serie A.

Un record storico certificato da Opta

Secondo i dati ufficiali forniti da Opta, nota agenzia di rilevazioni statistiche sportive, grazie al successo in terra sarda,Massimiliano Allegri ha ufficialmente raggiunto e superato la quota incredibile di 1050 punti conquistati in carriera nella massima serie. Questo risultato certifica la straordinaria longevità e la capacità di adattamento del tecnico dei meneghini,capace di vincere in epoche diverse e con rose differenti, mantenendo sempre un’identità tattica precisa volta alla gestione intelligente delle risorse.

Il progetto tecnico: il binomio con Igli Tare

Questo record arriva in un momento cruciale per il nuovo corso della società di Via Aldo Rossi. Il primato di Allegri è infatti il frutto di una sinergia totale con la dirigenza, in particolare con il nuovo Direttore Sportivo rossonero Igli Tare.Il dirigente albanese, ex Lazio e grande esperto nella costruzione di rose competitive attraverso lo scouting internazionale,ha lavorato intensamente per mettere a disposizione del mister una rosa equilibrata. La collaborazione tra il DS Tare e Allegri sta già portando i frutti sperati, stabilizzando l’ambiente e garantendo quella continuità di risultati necessaria per competere ai massimi livelli.

Protagonisti in campo e futuro

Il successo di Cagliari, che ha permesso di celebrare i 1050 punti di Allegri, è stato reso possibile anche dalle prestazioni dei singoli. Leader come Mike Maignan, l’estremo difensore francese insuperabile tra i pali, e Rafael Leao, l’attaccante portoghese dal talento cristallino e dalla velocità esplosiva, continuano a essere i pilastri su cui poggia il gioco dei rossoneri. Mentre la squadra festeggia il suo allenatore, lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni: con un Allegri così vincente in panchina e la visione strategica di Igli Tare dietro le quinte, il Diavolo non vuole porsi limiti.