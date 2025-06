Allegri e il nuovo Milan: Un 4-3-3 per ritrovare l’equilibrio? Cosa filtra in vista del ritiro

Allegri vuole ridare equilibrio al suo nuovo Milan: il modulo scelto sarà il 4-3-3. Tutte le novità in vista del ritiro del 7 luglio

Marco Pasotto, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato approfonditamente il probabile modulo tattico del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo. Secondo Pasotto, il sistema di gioco iniziale sarà quasi certamente il 4-3-3, una formazione che, sebbene già vista in alcuni frangenti della scorsa stagione, dovrebbe assumere una struttura più definita con Allegri, tecnico che predilige un’ampia occupazione degli spazi.

La vera novità e il punto di forza di questa impostazione risiedono nella mediana a tre “vera”. Questa configurazione dovrebbe garantire ai rossoneri quell’equilibrio difensivo che il 4-2-3-1 della scorsa annata, spesso sbilanciato, non riusciva a fornire appieno. Il perno fondamentale di questo nuovo assetto, come evidenziato anche dalla dirigenza milanista, sarà il centrocampista davanti alla difesa, destinato a operare in una posizione piuttosto bassa, fungendo da schermo protettivo.

È doveroso sottolineare, tuttavia, che nel calcio moderno non esistono più tecnici integralisti legati a un unico modulo. Si parte da un concetto base, ma il gioco evolve in continuazione. La stessa difesa a quattro del Milan nell’ultima stagione, ad esempio, spesso si trasformava in una linea a tre in fase di possesso palla, dimostrando la fluidità tattica richiesta dal gioco contemporaneo.

Il passaggio al 4-3-3 sancisce, di fatto, la scomparsa o un evidente ridimensionamento del ruolo del trequartista. Questo riporta al centro del dibattito la posizione di Christian Pulisic, il capitano della nazionale statunitense e ala offensiva dei lombardi, che nella passata stagione si è alternato con Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese, alle spalle del centravanti. È facile prevedere, tuttavia, che Pulisic, grazie alla sua versatilità e intelligenza tattica, svarierà spesso e volentieri verso il centro, interpretando il suo ruolo con grande libertà e continuando a essere una pedina offensiva chiave per il Diavolo. Questo approccio promette di rendere il Milan di Allegri una squadra più solida e al tempo stesso imprevedibile per gli avversari.