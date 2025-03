Allegri Milan, Saponara lo sponsorizza: «Geniale, chi lo prende fa un affare». E svela il retroscena su Kakà

Allegri Milan, Riccardo Saponara, ex rossonero, ha sponsorizzato il livornese per la panchina del Diavolo: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Saponara, ex Milan, ha parlato così del possibile ritorno in rossonero di Allegri e di Kakà:

PAROLE – «Lo definirei geniale, intuito e personalità fuori dal comune. Mi lanciò titolare per la prima volta in un derby, ma me lo disse solo dopo la rifinitura. Aveva colto la mia insicurezza e voleva togliermi pressione. Legge le persone e i calciatori come pochi: chi lo prende fa un affare. Kakà? Una sensazione inspiegabile. Ero in difficoltà a relazionarmi con lui, per me era quasi una divinità. Lui lo capì e mi prese sotto la sua ala: mi ha trasmesso disciplina, cultura del lavoro e cura dei dettagli».