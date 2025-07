Allegri Milan, ecco come il nuovo tecnico è entrato nella testa dei giocatori: da Loftus a Saelemaekers… Ultimissime notizie sui rossoneri

Massimiliano Allegri sta già lasciando il segno al Milan, e secondo Tuttosport questa mattina, il suo impatto è stato così significativo da aver “cambiato chip” alla squadra rossonera. A fare la differenza, in questo primo mese sotto la sua guida, è stato lo stile di gioco promosso dall’allenatore toscano, che punta su una solida organizzazione tattica e una maggiore compattezza.

“Con un impianto di gioco solido sono rifioriti in tanti,” recita l’articolo, evidenziando come la nuova impostazione tattica abbia permesso a diversi giocatori di esprimere al meglio il proprio potenziale. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare gli elementi a sua disposizione, sembra aver trovato la chiave per sbloccare performance individuali che erano rimaste sopite.

Il sottotitolo del pezzo di Tuttosport non si limita a dichiarazioni generiche, ma fa anche nomi specifici di calciatori che paiono essere stati rivitalizzati dalla “cura Max”. Tra questi spiccano Loftus-Cheek, che sembra aver ritrovato verve e incisività a centrocampo, e Bondo, un giovane che sotto la guida di Allegri sta mostrando segnali incoraggianti.

Non mancano poi menzioni a giocatori già noti ma che potrebbero trarre grande beneficio dal nuovo assetto. Saelemaekers, la cui duttilità è sempre stata apprezzata, potrebbe trovare nuova linfa in un sistema più strutturato. Ma l’ipotesi più intrigante e forse più rivoluzionaria riguarda Leao centravanti: un’intuizione tattica che, se confermata, potrebbe trasformare l’attacco rossonero, sfruttando la velocità e la tecnica del portoghese in una posizione più centrale.

Insomma, il Milan di Allegri sta prendendo forma, e i primi segnali sono decisamente positivi. La solidità difensiva e la capacità di rilanciare le carriere dei singoli sembrano essere le prime, evidenti impronte lasciate dal tecnico, lasciando ben sperare per il prosieguo della stagione.