Allegri Milan, il livornese prepara la rivoluzione! Idee precise e calma solo apparente: il Diavolo pronto ad accelerare

Allegri Milan, il tecnico livornese è pronto a preparare la rivoluzione in casa rossonera: idee chiare e mosse pronte

Massimiliano Allegri è tornato a Milanello con una missione chiara e un’intenzione ben precisa: dettare legge e rivoluzionare il calciomercato Milan. Quanto accaduto nella scorsa stagione è stato giudicato inammissibile dall’allenatore livornese, che non ha intenzione di tollerare ulteriori passi falsi. Per questo motivo, Allegri sta lavorando a stretto contatto con il direttore sportivo Igli Tare per pianificare al meglio l’imminente calciomercato estivo, che vedrà la formazione rossonera cambiare radicalmente in molti dei suoi interpreti. L’obiettivo è chiaro: costruire un Milan più solido, determinato e, soprattutto, vincente.

Il quotidiano Il QS ha infatti anticipato questa mattina la portata della rivoluzione, titolando inequivocabilmente: “Quante uscite. Allegri ribalta il vecchio Milan“. Non si tratta solo di una rifondazione parziale, ma di un vero e proprio cambio di rotta che coinvolgerà molti dei volti noti della squadra. Allegri non guarda in faccia a nessuno e ha già individuato diversi giocatori che non rientrano nei suoi piani per il nuovo corso.

Oltre ai cosiddetti “senatori“, figure storiche e leader dello spogliatoio, pare che il tecnico rossonero non ritenga più essenziale per il suo progetto nemmeno Theo Hernandez, un’autentica colonna portante delle ultime stagioni. La sua possibile partenza rappresenterebbe un segnale fortissimo della volontà di Allegri di non fare sconti a nessuno pur di plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza.

Ma la lista dei partenti, secondo Il QS, non si ferma qui. Anche calciatori arrivati con grandi aspettative e che hanno avuto un ruolo importante nella passata stagione sono sul piede di partenza. Tra questi spicca Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che potrebbe finire in orbita Lazio, un indizio di come il mercato possa intrecciarsi con le necessità di altre squadre di Serie A. Allo stesso modo, Samuel Chukwueze, esterno d’attacco con talento e velocità, sarebbe nel mirino di diverse squadre spagnole, pronto a fare ritorno nella Liga. Infine, anche il difensore Malick Thiaw non sarebbe considerato incedibile e potrebbe diventare una pedina cruciale in un potenziale affare con il Bayer Leverkusen per portare a Milanello il centrocampista Granit Xhaka, un profilo che Allegri stima molto per la sua esperienza e leadership.

La rivoluzione in casa Milan è dunque già iniziata. Massimiliano Allegri, con la complicità di Igli Tare, sta gettando le basi per un nuovo ciclo, caratterizzato da determinazione, disciplina e una chiara visione tattica. I tifosi rossoneri possono aspettarsi un’estate di calciomercato intensa e ricca di sorprese, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sarà un lavoro lungo e impegnativo, ma Allegri sembra avere le idee molto chiare su come raggiungere il tanto agognato successo.