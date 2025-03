Allegri Milan, spunta il retroscena che fa sognare i tifosi! C’entra la rosa rossonera, clamorosa confessione

Allegri Milan, clamoroso retroscena sul possibile nuovo tecnico rossonero: il livornese apprezza molto la rosa di Conceicao

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un clamoroso retroscena su Max Allegri, candidato a diventare il nuovo tecnico del Milan.

Allegri invece non ha chiuso con squadre arabe che lo hanno cercato ed è chiaro, preferirebbe l’Europa, preferirebbe l’Italia. La sfida del Milan lo attira, perché considera interessante la rosa di Conceiçao, con i suoi pregi e difetti. Il tema ovviamente è molto più complesso e chiama in causa la gestione del club, il ruolo dell’allenatore e soprattutto il progetto per le prossime stagioni, ma un interesse di partenza è chiaro. Furlani sa che, nel caso, può chiamare per approfondimenti.