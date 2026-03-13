Allegri Milan, il Diavolo è il re assoluto dei big match in Serie A: il confronto con le altre big

Allegri Milan: i rossoneri guidano la classifica delle sfide d’alta quota con 25 punti, dimostrando una solidità incredibile nelle partite più complicate

Le difficoltà incontrate in questa annata, paradossalmente, sono emerse con maggiore evidenza contro le formazioni di media e bassa classifica, mentre negli scontri diretti il gruppo guidato da Massimiliano Allegri, tecnico livornese esperto nella gestione tattica delle grandi sfide, ha sempre portato a casa punti pesanti. Esiste un dibattito aperto tra chi attribuisce questo rendimento al sistema di gioco dell’allenatore e chi parla di una componente di fortuna; resta il fatto che, in Serie A, nessuno ha ottenuto risultati migliori in questi appuntamenti d’élite.

La classifica generale vede attualmente la squadra al secondo posto, segno che i problemi si sono palesati proprio quando non ce lo si aspettava, ovvero nelle gare sulla carta più agevoli. Tuttavia, analizzando i dati dei confronti tra le prime nove della classe, il primato rossonero è indiscutibile. Il club di Via Aldo Rossi comanda questa speciale graduatoria con 25 punti ottenuti in 11 partite. Segue il Napoli a quota 23, mentre i nerazzurri, storici rivali cittadini attualmente impegnati nella corsa scudetto, si fermano a 19 punti in 10 gare. Più staccate troviamo l’Atalanta e la Juventus, rispettivamente con 18 e 17 punti.

Il fondo di questa classifica vede invece formazioni come la Roma, ferma a 12 punti, seguita da Lazio e Fiorentina con soli 7 punti raccolti. Chiude il Bologna con 5. Questi numeri certificano la capacità dei giocatori chiave di esaltarsi nei grandi palcoscenici. Spicca su tutti il rendimento di Rafael Leão, attaccante portoghese dal talento purissimo e trascinatore della manovra offensiva, capace di fare la differenza proprio quando il livello di difficoltà si alza. Ora la missione per il finale di stagione sarà trasferire questa mentalità vincente anche nelle sfide meno blasonate.

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