Allegri Milan, il tecnico ha messo in atto il suo piano per far tornare il club: doppie sedute e non solo. Tutti i dettagli

L’estate del Milan si preannuncia intensa e focalizzata sul raggiungimento della massima forma, con un programma di preparazione gestito fin nei minimi dettagli da Massimiliano Allegri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha imposto una partenza anticipata per il raduno e una serie di doppie sedute di allenamento, un chiaro segnale della sua volontà di forgiare un Milan al top fin dall’inizio della stagione.

La scelta di Allegri di anticipare il ritorno al lavoro non è casuale. Il tecnico sa bene che una preparazione atletica e tattica di eccellente livello è la base per affrontare un campionato lungo e impegnativo, a cui si aggiungerà l’impegno europeo. L’obiettivo è chiaro: evitare gli alti e bassi della scorsa stagione e presentare una squadra fisicamente pronta e mentalmente concentrata fin dalla prima giornata. Le doppie sedute, un metodo che Allegri ha sempre prediletto per curare ogni aspetto della condizione fisica e per implementare i suoi schemi di gioco, serviranno a costruire una solida base atletica e a affinare l’intesa tra i reparti.

Questa “estate al Max” non riguarderà solo l’aspetto fisico. Allegri, infatti, sfrutterà queste settimane per lavorare intensamente sulla mentalità del gruppo. Conosce bene l’importanza della compattezza e della determinazione per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il suo approccio rigoroso e la sua attenzione ai dettagli saranno fondamentali per trasmettere ai giocatori la giusta mentalità vincente.

L’impronta di Allegri si farà sentire fin dai primi giorni, con un programma che non lascerà nulla al caso. L’obiettivo è chiaro: preparare un Milan che possa lottare per le posizioni di vertice e affrontare ogni competizione con la massima competitività. La speranza è che questo lavoro extra estivo si traduca in un avvio di stagione brillante e in una maggiore costanza di rendimento per tutto l’arco dell’anno.