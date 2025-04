Allegri Milan, la pista si è raffreddata? L’ultima novità cambia il destino del tecnico livornese. Cosa è successo

Allegri Milan, l’imminente arrivo di Fabio Paratici come nuovo DS potrebbe allontanare il livornese dalla panchina rossonera: De Zerbi in pole

Come riportato da Repubblica, il possibile ingaggio da parte del Milan di Fabio Paratici come nuovo DS del club rossonero potrebbe cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda il nuovo allenatore.

Allegri sembrava in pole per sedersi nuovamente sulla panchina del Milan, ma con l’arrivo di Fabio Paratici a Milano la candidatura si è raffreddata. Paratici vorrebbe portare sulla panchina rossonera un tecnico “giochista” come De Zerbi.