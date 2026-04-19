Allegri Milan, Max ha le idee chiare: richieste precise alla dirigenza. E il rinnovo…

Allegri Milan, il tecnico vuole restare in rossonero ma chiede garanzie precise sul mercato. E con la Champions scatterebbe il rinnovo

Il futuro della panchina rossonera resta il tema centrale in casa Milan, nonostante il silenzio strategico di Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Verona, il tecnico livornese ha evitato risposte dirette sul suo destino, preferendo concentrare ogni energia sull’obiettivo primario: il ritorno in Champions League. Tuttavia, come analizzato da Carlos Passerini su Il Corriere della Sera, la volontà di Max è chiara: restare a Milano per completare il progetto e tornare a competere per lo Scudetto e per i vertici europei nella stagione 2026/2027.

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Allegri e la clausola 2028: il potere di mercato

Il legame tra il tecnico e il club di via Aldo Rossi potrebbe estendersi ben oltre l’attuale scadenza. Secondo Passerini, se il Milan dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions, scatterebbe un allungamento automatico del contratto fino al 2028. Ma la permanenza è legata a due condizioni fondamentali poste dall’allenatore:

Centralità nel Progetto : Allegri chiede un coinvolgimento maggiore e diretto nelle scelte di mercato rispetto a quanto avvenuto finora, per plasmare una rosa realmente competitiva.

: Allegri chiede un coinvolgimento maggiore e diretto nelle scelte di mercato rispetto a quanto avvenuto finora, per plasmare una rosa realmente competitiva. Ambizione Societaria: Il tecnico vuole sedersi a un tavolo con la proprietà per capire se le ambizioni di RedBird coincidano con il suo desiderio di tornare a vincere titoli.

Nonostante le sirene della Nazionale — che Passerini indica come unica vera alternativa al Milan (con Antonio Conte ancora in pole per l’azzurro) — la priorità di Allegri resta il Diavolo. La partita di oggi al Bentegodi non è solo un crocevia per la classifica, ma il primo passo verso il rinnovo formale di un sodalizio destinato a segnare i prossimi due anni del club.