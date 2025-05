Allegri Milan, il tecnico prende nota: cambia lo staff tecnico, lui non ci sarà. Ultime

Allegri Milan, il livornese incassa il no di Padoin: l’ex centrocampista non entrerà a far parte dello staff tecnico in rossonero

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, dopo l’addio di Francesco Magnanelli dalla panchina della Juventus Primavera, il club bianconero ha già individuato il suo sostituto. La scelta dovrebbe cadere su Padoin, ex calciatore della Juventus che ha iniziato la sua carriera da allenatore come collaboratore di Massimiliano Allegri.

Padoin ha lavorato con Allegri in passato e ha anche ricoperto il ruolo di vice allenatore dell’Under 20. Il suo profilo sembra essere il più adatto per il ruolo, grazie alla sua esperienza e alla sua appartenenza al mondo bianconero, che garantirebbe continuità e coerenza alla squadra Primavera della Juventus. L’ex centrocampista dunque non entrerà a far parte dello staff di Allegri al Milan.