Allegri Milan, arriva la conferma definitiva su Magnanelli: sarà nello staff del livornese in rossonero

Allegri Milan, ci sono conferme importanti sull’imminente ingresso di Francesco Magnanelli nello staff tecnico del livornese

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, l’avventura di Francesco Magnanelli alla Juventus sta per concludersi. Il tecnico, attualmente allenatore della Primavera bianconera, lascerà il club e si unirà allo staff di Massimiliano Allegri al Milan.

Magnanelli ha già salutato la squadra e si appresta a partire per Milano per iniziare la sua nuova avventura come collaboratore di Allegri. I due avevano già lavorato insieme nella stagione precedente, quando Allegri era alla guida della Juventus, e sembra che questa sia un’opportunità per loro di rinnovare la loro collaborazione in rossonero. La notizia sembra essere ormai imminente e potrebbe essere confermata nelle prossime ore.