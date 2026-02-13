Allegri Milan, i numeri e le statistiche della formazione rossonera verso la sfida di Pisa

Allegri Milan affrontano la trasferta dell’Arena Garibaldi con i favori dei pronostici statistici, forti di una capacità unica di ribaltare i risultati

Il match di stasera tra Pisa e Milan non rappresenta solo un incrocio fondamentale per la classifica, ma mette di fronte due realtà statisticamente opposte. Secondo quanto riportato dal sito della Lega Calcio Serie A, i precedenti in terra toscana sorridono nettamente al club rossonero. Su 9 incontri ufficiali disputati a Pisa, si registra un solo pareggio (lo 0-0 del 1983/84) a fronte di ben 8 successi dell’Inter. L’ultimo precedente risale alla stagione 1990/91, terminato 0-1, mentre i padroni di casa sono riusciti a segnare soltanto due reti in totale in tutta la storia delle sfide casalinghe contro il Diavolo.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che ha fatto della concretezza il marchio di fabbrica del suo ritorno in rossonero, vanta un primato invidiabile: è l’unica compagine della Serie A 2025/26 a non aver ancora conosciuto la sconfitta lontano dalle mura amiche. L’ultimo stop esterno risale infatti al 18 maggio 2025. Di contro, il Pisa di Oscar Hiljemark, il giovane tecnico svedese ex centrocampista chiamato a dare una nuova identità tattica alla squadra, fatica enormemente tra le mura amiche, avendo collezionato solo 7 punti e appena 3 reti segnate davanti al proprio pubblico.

Curiosità e dati sui calci di rigore

Un dato interessante riguarda i tiri dal dischetto. Entrambe le formazioni sono in cima alla classifica dei rigori a favore (6), ma il Milan è anche la squadra che ne subisce di più (7). Un altro aspetto cruciale della sfida sarà la gestione del cronometro: i toscani sono la compagine che subisce più reti negli ultimi 15 minuti della prima frazione (11 gol), mentre i rossoneri si scatenano dopo l’intervallo. Gli uomini di Allegri hanno infatti guadagnato ben 13 punti nelle riprese rispetto ai risultati parziali del primo tempo, confermandosi letali nei primi 15 minuti della ripresa con 10 gol all’attivo.

Il confronto di stasera metterà alla prova la tenuta dei padroni di casa, che hanno vinto una sola partita in questo campionato, contro la solidità dei rossoneri, che hanno subito una sola sconfitta stagionale (contro la Cremonese alla prima giornata).