Pisa Milan, allarme diffidati per Allegri nella trasferta toscana: la lista

Pisa Milan, tre pilastri della formazione titolare rischiano la squalifica e il conseguente forfait per il recupero infrasettimanale a San Siro

Il Milan si presenta questa sera sul campo del Pisa con una situazione disciplinare estremamente delicata che potrebbe condizionare le scelte a breve termine. L’attenzione dello staff tecnico è focalizzata su tre giocatori fondamentali che figurano attualmente nella lista dei diffidati: si tratta di Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Come riferisce Tuttosport questa mattina, tutti e tre dovrebbero partire nell’undici titolare, ma dovranno prestare la massima attenzione per evitare sanzioni dal Giudice Sportivo.

Il rischio è concreto: un eventuale cartellino giallo costringerebbe i calciatori a saltare il turno di squalifica proprio nel momento meno opportuno, ovvero il recupero di mercoledì sera a San Siro contro il Como. L’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione difensiva il suo marchio di fabbrica, dovrà dunque istruire i suoi uomini a una gara di grande intelligenza tattica.

I rischi della trasferta e la rincorsa ai vertici

A centrocampo la situazione è particolarmente tesa. Youssouf Fofana, dinamico mediano francese noto per la sua capacità di interdire il gioco avversario, è un elemento imprescindibile per proteggere la difesa. Accanto a lui agirà Adrien Rabiot, centrocampista mancino di caratura internazionale abile negli inserimenti, che dovrà pesare ogni intervento per non lasciare il reparto scoperto nella prossima gara. Sulla fascia destra, infine, agirà Zachary Athekame, giovane e promettente terzino svizzero che si sta distinguendo per velocità e spinta costante.

La sfida di questa sera potrebbe accendere l’intera classifica di Serie A. Infatti, nel caso in cui i nerazzurri non dovessero vincere il loro prossimo impegno, il club rossonero avrebbe l’opportunità d’oro di guadagnare punti preziosi sui cugini di Milano, che in questo momento si trovano avanti nel punteggio generale. Vincere all’Arena Garibaldi senza perdere pezzi per squalifica diventerebbe quindi il miglior scenario possibile per i meneghini.

La capacità dei titolari di gestire la pressione agonistica senza incappare in ammonizioni evitabili sarà il vero ago della bilancia per il prossimo futuro del club.