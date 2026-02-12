Pisa Milan, spicca una statistica: contro i nerazzurri rossoneri imbattuti, ma quel dato può preoccupare!

Pisa Milan, spicca una statistica: rossoneri imbattuti contro i toscani, ma all’andata è arrivato un pareggio che preoccupa i rossoneri

Il Pisa ha registrato 12 pareggi su 24 gare disputate in questa stagione di Serie A, un dato che lo posiziona tra le squadre più equilibrate del campionato. Nonostante un solo successo e 11 sconfitte, i toscani si confermano una squadra difficile da battere, con una solida difesa che li ha portati a terminare metà delle partite in parità e che già all’andata erano riusciti a strappare un punto da San Siro.

Secondo i dati forniti da Opta, nelle ultime 10 stagioni del massimo campionato, solo due squadre hanno concluso più partite in equilibrio nelle prime 25 giornate rispetto al Pisa: l’Udinese nel 2023/24 con 14 pareggi e la Juventus nel 2024/25 con 13.

Il Milan imbattuto contro il Pisa: il record rossonero continua

Dall’altra parte, il Milan ha mantenuto una striscia imbattuta contro il Pisa in Serie A, con un bilancio di 10 vittorie e 3 pareggi nelle 13 sfide disputate tra le due squadre. I toscani sono, infatti, l’avversario contro cui i rossoneri vantano il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione, come riportato sempre da Opta.

Queste statistiche evidenziano un dato interessante che rende la sfida tra Milan e Pisa un incontro con un passato favorevole ai rossoneri, ma che la squadra toscana potrebbe voler trasformare in un’opportunità per migliorare il proprio cammino in campionato.

