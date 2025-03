Allegri Milan, svolta in casa rossonera: il livornese è stato scelto per tre motivi. La ricostruzione

Condividi via email

Allegri Milan, il club rossonero ha scelto l’ex tecnico della Juve come erede di Conceicao per tre motivi precisi. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe scelto Max Allegri per la panchina della prossima stagione per tre motivi.

Prima di tutto è un “normalizzatore” e soprattutto un vincente, inoltre conosce già bene l’ambiente Milan visto che è già stato sulla panchina del Diavolo durante l’era Berlusconi. Il terzo motivo riguarda invece la sua capacità ad adattarsi al materiale umano che gli viene messo a disposizione e tirare fuori il meglio da ogni giocatore.