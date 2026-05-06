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Allegri Milan, Monica Colomba sul Corriere della Sera: «La marcia verso la alla Champions si è trasformata in una via crucis»

Published

1 ora ago

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Allegri

Allegri Milan, Monica Colomba sul Corriere della Sera: «La marcia verso la alla Champions si è trasformata in una via crucis». Segui le ultimissime

Sulle colonne del Corriere della Sera, la giornalista Monica Colombo ha analizzato questo momento estremamente negativo del Milan di Allegri. Secondo la cronista, il crollo verticale delle ultime settimane mette in discussione la solidità del progetto tecnico proprio sul più bello.

PAROLE – «La marcia trionfale verso la qualificazione alla Champions si è trasformata in una sorta di via crucis: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, una sola vittoria, la miseria di un gol segnato. La sensazione è che la squadra, una volta uscita dalla corsa scudetto perdendo in casa della Lazio, abbia smarrito le motivazioni che fino a quel momento erano il carburante».

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