Allegri Milan, il tecnico ha già deciso: due le soluzioni in mente, Leao e compagni giocheranno così

Allegri Milan, il livornese vuole impostare la squadra con il 4-3-3 o con il 4-3-2-1: idee ben chiare e messaggio già lanciato alla squadra

Il futuro tattico del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri comincia a delinearsi con chiarezza, gettando le basi per un Diavolo rinnovato e ambizioso. Le prime indiscrezioni, riportate da Repubblica, indicano una scelta strategica fondamentale: la difesa a quattro sarà il pilastro inamovibile della squadra, un principio tattico su cui verranno costruiti tutti i successivi assetti. Questa decisione non è un semplice dettaglio, ma un manifesto della filosofia di gioco che Allegri intende imprimere, garantendo solidità e larghezza in fase difensiva, elementi cruciali per qualsiasi ambizione di successo.

La difesa a quattro, elemento distintivo di molte delle squadre di Allegri, suggerisce un approccio bilanciato tra fase di contenimento e ripartenza. Non si tratta di un modulo puramente difensivo, ma di una struttura che offre la flessibilità necessaria per diverse interpretazioni offensive. Sarà interessante osservare quali accorgimenti verranno adottati per massimizzare l’efficacia di questa linea difensiva, considerando i profili dei giocatori attualmente a disposizione e quelli che potrebbero arrivare. La scelta dei terzini, in particolare, assumerà un’importanza cruciale, dovendo essere in grado di garantire sia copertura che spinta offensiva.

Ma la vera novità, o meglio la conferma di una duttilità tattica, risiede nella possibilità per Allegri di optare tra due distinti schemi offensivi, entrambi basati sulla solida difesa a quattro: il 4-3-3 e il 4-3-2-1. Questa dualità tattica non è casuale e riflette la volontà di Allegri di avere più frecce al suo arco, permettendo al Milan di adattarsi alle diverse situazioni di gioco e agli avversari.

Il 4-3-3, modulo che predilige l’ampiezza e l’attacco con esterni puri, potrebbe esaltare le qualità di giocatori rapidi e tecnici sulle fasce. In questo assetto, il centrocampo a tre avrebbe il compito di garantire filtro e costruzione, fornendo palloni agli esterni e alla punta centrale. L’equilibrio tra i tre centrocampisti sarà fondamentale, con un mediano in grado di dettare i tempi e due mezzali capaci di inserirsi e supportare l’azione offensiva. Questo modulo permetterebbe al Milan di essere estremamente offensivo e di creare superiorità numerica sulle corsie laterali.

D’altra parte, il 4-3-2-1, il cosiddetto “albero di Natale”, offre un approccio più vertice e densità in zona centrale. Con due trequartisti a supporto di un’unica punta, questo modulo privilegia la giocata tra le linee e la capacità di finalizzazione. I “due fantasisti” alle spalle dell’attaccante avrebbero il compito di creare superiorità numerica nella trequarti avversaria, cercando l’imbucata o la conclusione a rete. Questo modulo potrebbe essere particolarmente efficace contro squadre che difendono con linee strette, grazie alla capacità di scardinare le difese avversarie con combinazioni nello stretto. Anche in questo caso, il centrocampo a tre sarebbe cruciale per garantire copertura e supporto ai trequartisti.

Come sottolineato da Repubblica, è proprio guardando a queste indicazioni tattiche che verrà plasmato il Diavolo che verrà. La scelta dei giocatori sul mercato sarà fortemente influenzata da questi schemi, con Allegri che cercherà profili funzionali alle sue idee. Non si tratterà solo di acquistare talenti, ma di trovare gli interpreti giusti per ogni ruolo, capaci di esprimersi al meglio sia nel 4-3-3 che nel 4-3-2-1. La duttilità dei singoli giocatori sarà quindi un fattore chiave nella costruzione della rosa.

In definitiva, Massimiliano Allegri ha già le idee chiare sul Milan che vuole costruire. La difesa a quattro sarà la base granitica, mentre la flessibilità tra 4-3-3 e 4-3-2-1 offrirà al tecnico le armi per affrontare ogni avversario e situazione. Il Diavolo è pronto a prendere forma, guidato da una visione tattica precisa e ambiziosa, come anticipato dalle preziose indicazioni di Repubblica.