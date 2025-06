Allegri Milan, Jacobelli elogia i rossoneri: sul livornese l’ha detto veramente!

Allegri Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha elogiato la scelta dei rossoneri di far tornare a Milanello il tecnico livornese

Ospite a Sky, Xavier Jacobelli ha parlato così del ritorno di Allegri al Milan:

PAROLE – «Prima mossa azzeccata dalla proprietà del Milan dopo una stagione davvero fallimentare. Allegri è uno degli allenatori più vincenti in Italia, torna alla base e consente al Milan di impostare il piano per il rilancio. Non basta, ovviamente questo ritorno a casa. Ci vorrà una campagna estiva di mercato all’altezza di Allegri. Questione Reijnders su tutti. Il City lo vuole subito e chiede più di 60 milioni di euro. Se questo Milan vorrà ripartire bene dovrà fare di tutto per tenere l’olandese».