Allegri Milan, Iuliano non ha dubbi e rassicura i tifosi rossoneri: sul tecnico livornese l’ha detto veramente!

Allegri Milan, Mark Iuliano, ex difensore, è convinto che il tecnico livornese riuscirà a sistemare la fase difensiva dei rossoneri

Il calcio italiano si infiamma con le dichiarazioni di un ex difensore storico, e questa volta al centro della scena non è un’azione in campo, ma le parole che rimbalzano tra le redazioni. Mark Iuliano, una figura indimenticabile per i tifosi della Juventus, ha offerto il suo punto di vista su un tema che sta a cuore a tutti i rossoneri: il Milan del nuovo corso. Le sue affermazioni, rilasciate a 7gold, sono un vero e proprio sasso nello stagno, destinate a generare discussioni e a dividere l’opinione pubblica.

Secondo Iuliano, l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è la garanzia di un futuro di successo. “Ai tifosi milanisti dico di stare tranquilli, Allegri sistemerà tutto e soprattutto la difesa”, ha affermato l’ex difensore. Questo è un messaggio di speranza e di rassicurazione per una tifoseria che, nonostante il grande entusiasmo per l’inizio di una nuova era, nutre ancora qualche preoccupazione. L’ex allenatore della Juventus è infatti noto per la sua abilità nel costruire difese solide e nel rendere le sue squadre difficili da superare. La sua esperienza e la sua mentalità vincente sono viste da molti come l’arma segreta del Milan per tornare ai vertici del calcio italiano.

Ma il punto più controverso e sorprendente delle dichiarazioni di Iuliano riguarda i difensori del Milan. Con un’affermazione che sicuramente farà discutere, ha messo in dubbio il valore di alcuni dei centrali rossoneri. “Secondo me uno come Thiaw non vale più di Gabbia, Pavlovic o Tomori”, ha dichiarato senza mezzi termini. Una valutazione che va controcorrente rispetto all’opinione comune e che mette in discussione il valore di un giocatore come Malick Thiaw, che in passato è stato considerato uno degli elementi più promettenti della difesa milanista. Queste parole hanno scatenato un vero e proprio dibattito tra gli addetti ai lavori e tra i tifosi: è Thiaw davvero così sopravvalutato? E i difensori come Gabbia, Pavlovic e Tomori sono davvero sottovalutati?