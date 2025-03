Allegri Milan, arriva l’indizio decisivo: avete sentito il giornalista?

Condividi via email

Allegri Milan, Sandro Sabatini si è lasciato andare ad un commento sul tecnico toscano in vista della prossima stagione

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è uno dei profili accostati alla panchina del Milan in vista della prossima stagione. In questo senso si è espresso anche il giornalista Sandro Sabatini. Queste le sue parole:

«C’è molto da stare Allegri. Quest’ultimo sarà probabilmente il nuovo allenatore del Milan, o comunque è il favorito per succedere a Conceiçao sulla panchina rossonera».