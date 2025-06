Allegri Milan, Max va al massimo! Idee chiare a Milanello e programma già definito. I dettagli

Allegri Milan, il tecnico livornese ha le idee chiarissime sull’inizio del ritiro estivo: doppi allenamenti e nazionali subito al lavoro

Il Milan è già “al Max”, e non è un modo di dire. Per tagliare il traguardo per primo e lasciare le rivali alle spalle, i rossoneri sanno di dover correre più forte. La rincorsa Scudetto è ufficialmente iniziata, addirittura con anticipo, a fine maggio. Dopo un deludente ottavo posto in classifica nella stagione precedente, la società ha dato il via a una vera e propria rivoluzione: prima l’annuncio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e, in un blitz strategico a Lugano, in Svizzera, la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Una mossa che ha spiazzato la concorrenza e acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Il Ritorno di Max: Nessun Tempo da Perdere a Milanello

Adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, spetta a Max Allegri ripetere lo schema che lo ha portato al successo in passato: massima intensità fin da subito. Il tecnico livornese tornerà in campo con i suoi nuovi giocatori con largo anticipo rispetto al programma iniziale. La data fissata per il raduno è lunedì 7 luglio, qualche giorno prima rispetto al rientro dalle vacanze che era previsto intorno al 10-11 luglio. Il concetto chiave è chiaro: non c’è tempo da perdere. Allegri, noto per la sua disciplina ferrea, non ha concesso giorni di riposo extra nemmeno ai Nazionali, sottolineando l’importanza di avere il gruppo al completo sin dal primo giorno.

Regole d’Oro e Partenza Lampo: Il Nuovo Metodo Allegri

Per la data dell’inizio del raduno, tutti dovranno essere presenti a Milanello, con le sole eccezioni di Gimenez e Luka Modric. Questa fretta non è casuale: è tutto finalizzato a una partenza lampo in campionato. Allegri ha già dettato le sue regole per massimizzare la preparazione e instillare la sua mentalità vincente.

Il programma prevede doppie sedute di allenamento, preferibilmente negli orari più freschi per ottimizzare la resa fisica dei giocatori. Milanello diventerà il vero domicilio per calciatori e staff dal primo lunedì di luglio fino alla partenza per la tournée in Asia, sebbene senza obbligo di pernottamento. Tuttavia, la colazione sarà obbligatoria al centro sportivo, con il primo allenamento fissato per le nove e mezzo del mattino. Il secondo appuntamento sul campo è previsto per le 18, seguito da una cena obbligatoria per cementare il gruppo.

Milanello: Il Cuore della Preparazione Strategica di Allegri

In sintesi, il nuovo Milan di Allegri ripartirà con forza da Milanello, un luogo che diventerà il fulcro della preparazione. L’organizzazione scrupolosa del tempo sarà cruciale. Questo approccio non solo permetterà al tecnico rossonero di imprimere la sua impronta tattica a una squadra che avrà modo e tempo per lavorare intensamente per una settimana intera nel corso della stagione, ma consentirà anche di compiere valutazioni importanti sui giocatori.

Mentre altre squadre, come quelle impegnate nel Mondiale per Club, dovranno per forza accelerare i tempi della loro preparazione estiva, il Milan di Allegri potrà godere di un vantaggio significativo. La preparazione meticolosa e l’attenzione ai dettagli a Milanello potrebbero rivelarsi l’arma vincente per i rossoneri, consentendo loro di arrivare al via del campionato con una condizione fisica e tattica ottimale, pronti a lottare per il vertice della classifica. La strada per il successo è lunga, ma il Milan ha deciso di percorrerla a massima velocità.