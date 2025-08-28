Allegri Milan, messaggio chiaro a Santi Gimenez: è successo pochi minuti fa in conferenza stampa. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo l’amara sconfitta contro la Cremonese, il Milan si prepara ad affrontare la sua prossima sfida di campionato contro il Lecce. Alla vigilia della partita, l’allenatore Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa, offrendo le sue considerazioni sullo stato attuale della squadra e sulle prospettive per la stagione.

Il tecnico rossonero si è soffermato in particolare sulla situazione in attacco, confermando che al momento l’unica punta a disposizione è il nuovo acquisto Santi Gimenez. Allegri ha elogiato le qualità del giocatore, sottolineando il potenziale che intravede in lui: «Santi Gimenez, al momento, è l’unica punta che abbiamo. Lo conosco da venti giorni, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui». Parole che dimostrano la fiducia riposta nel centravanti messicano, arrivato da poco e che deve ancora ambientarsi al meglio.

Riguardo al momento che sta vivendo la squadra, l’allenatore ha ribadito che il Milan è un “cantiere aperto” e che è necessario un costante lavoro quotidiano per vedere la crescita della squadra e dei suoi giovani talenti. Con il direttore sportivo Tare, l’obiettivo è chiaro: migliorare la posizione in classifica della scorsa stagione. «Penso che bisogna lavorare quotidianamente, vedere la crescita della squadra e anche dei giocatori, che sono forti e di prospettiva. Bisogna migliorare la posizione dello scorso anno e abbiamo sei mesi per farlo», ha dichiarato Allegri.

La sfida contro il Lecce si presenta come un’occasione importante per il riscatto e per dimostrare che il Milan è in grado di superare le difficoltà iniziali. La squadra dovrà affrontare una formazione ben organizzata, ma l’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti e rimettersi sulla giusta strada per la corsa ai vertici della classifica.