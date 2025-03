Condividi via email

Allegri Milan, Galeone commenta il possibile ritorno dell’allenatore in rossonero. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Giovanni Galeone, storico ex-allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. L’intervista a Telelombardia.

ALLEGRI – “Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Ha tantissima voglia di tornare in panchina, la sua preferenza è l’Italia. Allegri sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club“