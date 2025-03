Allegri Milan, grandi novità sul suo futuro: il tecnico ha espresso la sua preferenza e filtra questo. Le ultimissime notizie

Il profilo di Massimiliano Allegri continua a circolare in orbita Milan in vista della prossima stagione. Come riportato da Calciomercato.com il tecnico ha le idee molto chiare: aspetta una chiamata dall’Italia in Serie A.

Oltre a quelli dei rossoneri ci sono anche gli occhi della Roma (alla ricerca di un sostituto di Ranieri) e dell’Inter (in caso di separazione con Inzaghi).