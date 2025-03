Allegri Milan, l’arrivo del livornese si complica? Clamorosa indiscrezione sul tecnico ex Juve

Condividi via email

Allegri Milan, potrebbe complicarsi l’arrivo del livornese a Milanello: Furlani sta trovando vari impedimenti nei dialoghi col tecnico

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci un clamoroso cambio di programma in casa Milan per quanto riguarda la panchina della prossima stagione.

Milan: i nomi di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi stanno trovando impedimenti ed ostacoli per varie e diverse motivazioni. Le prossime settimane saranno decisive anche se prima si passerà inevitabilmente dalla scelta del nuovo Direttore Sportivo.