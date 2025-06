Allegri Milan, decisione netta del tecnico in vista del ritiro: Tare è già stato informato. Cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha le idee chiare per l’inizio della sua nuova avventura al Milan: vuole tutti a Milanello fin dal primo giorno di raduno. Non ci saranno eccezioni, neanche per i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in competizioni o amichevoli. Una direttiva ferma, come riportato dalle indiscrezioni che filtrano da Casa Milan, segno della volontà del tecnico di forgiare fin da subito un gruppo coeso e affiatato.

Questa scelta di Allegri è un messaggio forte e chiaro alla squadra e all’ambiente. Il tecnico toscano intende instaurare una mentalità di lavoroimprontata sulla massima serietà e sulla dedizione totale fin dal primissimo allenamento. Non concedere deroghe, neanche ai calciatori di punta o a chi ha avuto impegni internazionali, serve a far capire a tutti che la nuova stagione richiede un impegno immediato e senza riserve. L’obiettivo è ripartire con il piede giusto, evitando ritardi nella preparazione e nell’amalgama del gruppo.

La presenza di tutti i nazionali è cruciale per Allegri, che vuole avere a disposizione il gruppo al completo per poter lavorare sulla tattica, sulla condizione fisica e, soprattutto, sulla costruzione dello spirito di squadra. Il Milan del prossimo anno dovrà essere una macchina perfetta, e per farlo è indispensabile che tutti i suoi ingranaggi siano oliati e sincronizzati fin dall’inizio. Questa mossa di Allegri dimostra la sua determinazione nel voler imprimere da subito la sua impronta sulla squadra, gettando le basi per una stagione ambiziosa. Il ritiro di Milanello, dunque, si preannuncia fin da subito intenso e focalizzato sul lavoro di gruppo.