Allegri Milan, decisione fortissima del tecnico toscano! Non se lo aspettava nessuno ma non ci sarà alcuna marcia indietro

Allegri Milan, il tecnico livornese ha preso una decisione fortissima su Yacine Adli: il francese fuori dal progetto tecnico

Il futuro di Yacine Adli nel calciomercato Milan sembra essere scritto, ma non nel modo in cui molti si sarebbero aspettati. Le recenti dichiarazioni di Luca Bianchin, autorevole giornalista de La Gazzetta dello Sport, gettano una luce inequivocabile sulla situazione del centrocampista francese, destinato a un addio che ha il sapore amaro di una mancata opportunità. Adli, infatti, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la stagione 2025-26 e, in una mossa a sorpresa, si allenerà addirittura con il Milan Futuro, la squadra satellite che si prepara al campionato di Serie D.

Questa decisione, come sottolineato da Bianchin, è forte e significativa, soprattutto considerando il livello tecnico del giocatore e l’indiscutibile affetto che Adli ha sempre dimostrato per la maglia rossonera. Mentre il grosso della squadra si radunerà lunedì per l’inizio della preparazione, per alcuni calciatori è stato previsto un programma speciale. Oltre ad Adli, figurano nomi importanti come Devis Vasquez, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. La motivazione comune? Tutti sono considerati in uscita. Tuttavia, la situazione di Adli spicca per la sua particolare dinamica. Theo e Bennacer godranno di qualche giorno di vacanza supplementare, mentre Adli e Vasquez sono stati convocati per la settimana successiva, il 14 luglio, segno evidente di una fretta nel trovare loro una nuova sistemazione.

La parabola di Adli al Milan è stata un vero e proprio saliscendi emozionale. Dopo aver impressionato nella sua esperienza in prestito alla Fiorentina – dove, prima di un infortunio, era diventato un titolare – il suo rientro a Milano era carico di aspettative. È curioso notare come Stefano Pioli, che all’inizio della stagione 2023-24 non sembrava considerarlo un elemento centrale, arrivò ad aprile 2024 a definirlo “il più affidabile difensivamente tra i centrocampisti in rosa”. Questa evoluzione testimonia una sua crescita e adattabilità che, purtroppo, non sono bastate a garantirgli un posto nel progetto di Allegri.

Bianchin evidenzia come la decisione di far allenare Adli con il Milan Futuro sia particolarmente dura, considerando anche l’aura di “piccolo mito dei tifosi” che si è costruito negli anni e il suo ruolo di “uomo spogliatoio”. Adli, pur essendo leggero fisicamente, possiede un’ottima tecnica e si è distinto per la sua capacità di fare gruppo. L’episodio del pranzo organizzato con compagni e famiglie in un momento difficile della stagione 2022-23 ne è una prova lampante, un’iniziativa simbolica che dimostra il suo attaccamento e la sua leadership silenziosa.

Nonostante questo, la strada per Adli sembra essere segnata: l’obiettivo è che trovi presto un altro club. La convocazione posticipata al 14 luglio, una settimana dopo il resto della squadra, è un chiaro segnale in tal senso. Il Milan, evidentemente, vuole accelerare i tempi per la sua cessione, mettendo fine a un capitolo che, per molti tifosi, avrebbe potuto avere un epilogo diverso e più felice. Resta da vedere quale sarà la prossima destinazione di un giocatore che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato professionalità e un legame profondo con i colori rossoneri.