Allegri Milan, Costacurta approva con riserva? Le dichiarazioni non lasciano dubbi

Allegri Milan, Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, ha espresso la propria opinione sul ritorno del livornese a Milanello

Alessandro Costacurta, icona del calcio italiano e storico difensore del Milan, ha recentemente offerto le sue preziose riflessioni a margine del prestigioso Premio Fair Play Menarini. Intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb (TMW), l’ex rossonero ha toccato temi cruciali che spaziano dal fair play nel calcio moderno fino a una sorprendente, quanto significativa, presa di posizione sul ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. Le sue parole, riportate integralmente, offrono uno spaccato interessante sulla sua visione attuale del mondo del pallone.

Costacurta ha esordito esprimendo la sua profonda soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza intrinseca del concetto di fair play. “Il fairplay dovrebbe esserci sempre, mi sembra ci sia un miglioramento rispetto ai miei tempi”, ha dichiarato, evidenziando una evoluzione positiva nel comportamento in campo. Questa affermazione non è da poco, provenendo da un calciatore che ha vissuto epoche in cui la tensione agonistica e talvolta la scorrettezza erano percepite come più diffuse. Il suo ottimismo è palpabile quando aggiunge: “Il rispetto e la lealtà sono migliorati e questo è un bel messaggio. Sono molto contento di questo premio”. Questo segnale di progresso nel calcio italiano, secondo Costacurta, è un aspetto che merita di essere celebrato e promosso, rendendolo un vero e proprio ambasciatore dei valori etici nello sport. La sua presenza al Premio Fair Play Menarini non è stata solo una formalità, ma un’ulteriore conferma del suo impegno costante per un calcio più pulito e corretto.

La conversazione ha poi virato su una delle questioni più dibattute nel panorama calcistico recente: il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. La risposta di Costacurta, seppur con una premessa personale, si è rivelata un forte avallo alle capacità dell’allenatore livornese. “È un vincente“, ha sentenziato Costacurta, riconoscendo apertamente le qualità indiscuscutibili di Allegri. Ha proseguito, “Ha dimostrato quanto è bravo“. Nonostante una sincera ammissione – “Non sono il suo primo tifoso” – Costacurta non ha esitato a riconoscere l’eccellenza di Allegri nel conseguimento di risultati. La sua analisi si è focalizzata sulla mentalità e sull’efficacia del tecnico: “ma per quel che riguarda la mentalità vincente e un calcio vincente è la scelta migliore”. Questa dichiarazione è particolarmente significativa, poiché proviene da un ex giocatore che ha vestito la maglia rossonera per tutta la sua carriera e che conosce a fondo le dinamiche interne e le aspettative del club di Via Aldo Rossi. L’endorsement di Costacurta ad Allegri, pur con una vena di pragmatismo, sottolinea come la ricerca della vittoria e della concretezza siano aspetti prioritari per il Milan, e Allegri, in questo senso, rappresenta una garanzia di successo. Le parole di Costacurta, dunque, non solo celebrano i progressi del fair play nel calcio, ma offrono anche uno sguardo lucido e autorevole sulle strategie future e sulle scelte tecniche che potrebbero caratterizzare il prossimo capitolo del Milan. L’intervista a TMW ha quindi fornito spunti di riflessione preziosi sia sul presente che sul futuro del calcio italiano, attraverso la lente di una delle sue figure più rispettate.