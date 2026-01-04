Allegri Milan, rossoneri a immagine e somiglianza del livornese: c’è un dato incredibile

Allegri Milan, la squadra rossonera è a immagine e somiglianza del proprio allenatore: c’è un dato che non passa inosservato

Il Milan di Massimiliano Allegri si gode il risveglio in vetta alla classifica. L’edizione odierna di Tuttosport celebra la metamorfosi dei rossoneri con un titolo eloquente: “Solido e pragmatico. Allegrissimo Milan”. In attesa del posticipo di questa sera tra Inter e Bologna, il Diavolo guarda tutti dall’alto, forte di una striscia di risultati che ricalca fedelmente la filosofia del suo allenatore.

Allegri Milan, i numeri del “Corto Muso”

La risalita rossonera non è figlia di un calcio spumeggiante, ma di un’efficacia spaventosa che ha trasformato il Milan in una vera e propria macchina da punti:

Vittorie di misura: Su 11 successi complessivi in campionato, ben otto sono arrivati con il classico “corto muso” (un solo gol di scarto), segno di una squadra che sa gestire il vantaggio con una maturità d’altri tempi.

Su 11 successi complessivi in campionato, ben sono arrivati con il classico “corto muso” (un solo gol di scarto), segno di una squadra che sa gestire il vantaggio con una maturità d’altri tempi. Muro invalicabile: Con la vittoria di Cagliari, il Milan ha collezionato il suo nono clean sheet stagionale su 17 partite. Una solidità difensiva che non si vedeva a Milanello dai tempi dell’Ancelotti del 2006/07.

Con la vittoria di Cagliari, il Milan ha collezionato il suo stagionale su 17 partite. Una solidità difensiva che non si vedeva a Milanello dai tempi dell’Ancelotti del 2006/07. La classifica: Attualmente i rossoneri guidano la Serie A con 38 punti, con l’Inter che segue a 36 ma con una gara in meno.

La creatura di Max

Allegri è riuscito a plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza. Sebbene il tecnico continui a predicare umiltà — dichiarando che “bisogna ancora trovare l’equilibrio e non prestare il fianco come accaduto col Pisa” — i risultati gli danno ragione. Il recupero di Rafael Leão (decisivo in Sardegna) e l’inserimento immediato di Niclas Füllkrug offrono ora al tecnico le varianti necessarie per affrontare il tour de force di gennaio.