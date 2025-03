Allegri Milan, accelerazione improvvisa! Contatto con Furlani, l’ultimo aggiornamento fa sognare i tifosi

Allegri Milan, Furlani accelera per il tecnico livornese: contatto telefonico tramite un amico in comune, tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il Milan potrebbe presto accelerare per quanto riguarda la questione relativa al nuovo allenatore. A tal proposito nei giorni scorsi, tramite un amico in comune, c’è stato un importante contatto telefonico tra Giorgio Furlani e Max Allegri.

Una prima telefonata esplorativa per conoscersi e magari da approfondire più avanti: per Furlani, attualmente impegnato a Dubai per una serie di importanti eventi commerciali, l’ex Juve rappresenta il candidato forte.