Allegri Milan, il tecnico ha confessato questa cosa ai suoi amici: Arabia rifiutata, vuole i rossoneri per questo motivo

Allegri Milan, il livornese ha confessato ai suoi amici di volere i rossoneri per prendersi una rivincita verso la Juve: rifiutata l’Arabia Saudita

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Max Allegri, tecnico in pole per la panchina del Milan della prossima stagione, avrebbe confidato questa cosa ai suoi amici.

Allegri è un’idea forte per il Milan, ma stuzzica anche il diretto interessato che ha detto no ai soldi dell’Arabia e aspetta una chiamata importante in Italia per prendersi la rivincita dopo l’addio alla Juve.