Allegri Milan, piovono conferme definitive! Lui in pole, Furlani accelera sul livornese

Allegri Milan, conferme definitive: il livornese, attualmente libero dopo l’addio alla Juve, è in pole per la panchina rossonera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tema allenatore per la prossima stagione è sempre ben presente in casa Milan. La separazione con Conceicao, che con la vittoria di Lecce si è praticamente guadagnato la conferma fino a giugno, è scontata.

Nonostante debba ancora essere scelto il nuovo DS, Giorgio Furlani ha le idee chiarissime sulla conduzione tecnica: il profilo in pole resta quello di Max Allegri, attualmente libero dopo l’ultima esperienza alla Juve.