Allegri Milan, concorrenza per l’allenatore! In Serie A lo vuole anche questo club. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto giornalista sportivo, ha parlato così del futuro di Max Allegri, tecnico accostato anche al Milan:

PAROLE – «Allegri in orbita Napoli? Ha fatto la stessa cosa Marotta nel 2020 prima del summit di Villa Bellini: bloccò Allegri nel caso in cui Conte fosse andato via. I grandi club fanno così e si strutturano per ogni evenienza, mica si può pensare che De Laurentiis, Chiavelli e Manna aspettino il 28 maggio per muoversi?».