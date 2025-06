Allegri Milan, che gioia per il tecnico rossonero: trionfo schiacciante del suo cavallo Elegant Power. Le ultimissime sui rossoneri

Ieri, all’ippodromo di Milano, non c’era solo l’odore dell’erba fresca e il rumore degli zoccoli, ma anche un profondo senso di soddisfazione per Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan, noto appassionato di ippica, si è goduto in prima persona il trionfo schiacciante del suo cavallo, Elegant Power, che ha dominato nettamente la sua gara di galoppo. Niente “corto muso”, la vittoria di Elegant Power è stata netta, una manifestazione di superiorità inequivocabile.

Un successo che, a ben guardare, rispecchia in qualche modo il nuovo input che sta permeando anche l’ambiente rossonero. Se in passato il “corto muso” era quasi un mantra, un simbolo di vittorie magari sofferte ma concrete, ora la società Milan sembra propendere per una filosofia di gioco differente. L’obiettivo non è più solo vincere, ma farlo prevalendo attraverso un gioco di possesso palla e dominio sugli avversari.

Questo nuovo approccio, che Allegri sta cercando di instillare nella sua squadra, mira a costruire un Milan capace di imporre il proprio gioco, di controllare le partite e di creare occasioni da gol con continuità, senza lasciare spazio alla casualità o a prestazioni al limite. Un calcio più propositivo, meno attendista, che possa esaltare le qualità tecniche della rosa e attrarre un pubblico sempre più esigente.

La vittoria di Elegant Power, quindi, pur essendo un evento sportivo diverso, può essere vista come una metafora: la ricerca della superiorità, della netta prevalenza, non solo sul traguardo ippico ma anche sul campo da calcio. Allegri, con il suo cavallo vincente, ha dimostrato di sapere come si domina. Ora la sfida è replicare questo stesso spirito e questa stessa determinazione nel Milan, per trasformare la squadra in una forza inarrestabile, capace di vincere con autorità e convinzione, lasciandosi alle spalle l’era del “corto muso” per abbracciare quella del dominio totale.