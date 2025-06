Allegri Milan, Capello lancia un messaggio a chi lo critica: «Non è uno integralista! Mi aspetto faccia questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore rossonero ha parlato così del ritorno di Allegri al Milan, spiegando anche quali sono le sue caratteristiche migliori.

PAROLE – «Max per fortuna non è un integralista che piega le squadre a moduli prefissati o idee radicali come alcuni suoi colleghi. Un suo pregio è saper adattarsi al gruppo che ha a disposizione. È sinonimo di intelligenza adeguarsi e non ingabbiare i calciatori dentro principi che magari sono poco adatti alle loro caratteristiche».