Allegri Milan, Bucchioni: «I dirigenti rossoneri hanno confermato ad Allegri che arriverà uno specialista». Segui le ultimissime

In un momento cruciale della stagione 2026, il Milan si trova al centro di un fitto dibattito mediatico che coinvolge non solo i risultati sportivi, ma anche la pianificazione del futuro prossimo. Nel suo consueto editoriale per TMW (TuttoMercatoWeb), il noto giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato con estrema lucidità la situazione attuale in casa rossonera. Al centro delle sue riflessioni c’è Massimiliano Allegri, che recentemente ha rilasciato dichiarazioni piuttosto sibilline.

I messaggi di Massimiliano Allegri e la strategia del Diavolo

Secondo quanto riportato dalla fonte TMW, le parole pronunciate da Allegri tra la zona mista e la conferenza stampa post-partita non sono passate inosservate. Il tecnico del Diavolo ha lanciato segnali chiari sulla direzione che la squadra deve intraprendere per chiudere al meglio questa annata. Bucchioni sottolinea come Massimiliano Allegri stia cercando di compattare l’ambiente intorno a un gruppo che, pur tra alti e bassi, resta competitivo. Le sue esternazioni sembrano voler tracciare un solco rispetto alle incertezze del passato, chiedendo massima concentrazione ai suoi giocatori, a partire da leader come Rafael Leao, che resta il fulcro della manovra offensiva.

PAROLE – «L’analisi della stagione porta comunque a un obiettivo assoluto: serve un grande centravanti e un centravanti arriverà. Non si può fare altrimenti, tutti i numeri e le statistiche sono impietosi, il Milan senza un uomo-gol, un protagonista in mezzo all’area di rigore, ha buttato via gran parte delle possibilità-scudetto. E l’esperimento Leao punta centrale non ha funzionato. I dirigenti rossoneri hanno confermato ad Allegri che arriverà uno specialista di suo gradimento. I nomi sui quali si lavora, senza escludere sorprese, sono sostanzialmente gli stessi già scritti, da Lewandowski a Retegui, ma c’è un ritorno di fiamma su Vlahovic visto lo stallo con la Juve per un nuovo contratto.Il nome che ovviamente affascina di più nonostante l’età, è quello del bomber polacco. Al Milan è interessato, i contatti sono stati positivi, avere in squadra Modric non è banale, ma il giocatore ha preso tempo, sono tanti i club che lo vogliono e diverse le soluzioni a sua disposizione, anche il Barcellona in extremis gli ha chiesto di restare. Vedremo, ma al Milan un po’ di ottimismo c’è, si continua a lavorare sull’entourage del giocatore»