Allegri Milan, Brambati ha fatto il punto sul futuro del livornese accostato ai rossoneri

Allegri Milan, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha fatto il punto sul futuro del livornese accostato ai rossoneri

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così dell’ipotesi Allegri-Milan:

PAROLE – «Allegri è un gran volpone, è uno che si sa muovere con i campioni. E’ capace di rivalutare giocatori che magari stanno avendo delle difficoltà in ambienti dove non hanno più motivazioni. Alla Juve, che sembrava arrivata, ha vinto altri 5 scudetti di fila. Ed è stato preso a calci in c..o senza rispetto. Come si fa a trattare così uno che ha vinto così tanto? Ha subito una guerra interna incredibile per un anno».