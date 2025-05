Allegri Milan, la leggenda rossonera lo boccia! Sul livornese l’ha detto veramente!

Allegri Milan, Zvone Boban, leggenda rossonera, ha bocciato l’idea del possibile ritorno del livornese a Milanello: le sue dichiarazioni

Intervistato da Andrea Longoni, noto giornalista, sul proprio canale Youtube, Zvone Boban ha parlato così del possibile ritorno di Allegri al Milan:

PAROLE – «L’ultimo Allegri non mi è piaciuto assolutamente. Bene ma al Milan non puoi fare quel calcio lì. Non è da Milan fare solo pragmatismo, seppur rispetto le sue capacità di capire gli equilibri della squadra e le altre squadre dove hanno problemi. A me piace un ideale diverso.