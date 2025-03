Allegri Milan, Bargiggia lo boccia: «Sono contrario a lui e a Paratici, calcio al limite dell’inguardabile!». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulle voci di un eventuale arrivo di Allegri e Paratici nel club rossonero.

Come possibile sostituto del portoghese si fa con insistenza il nome di Allegri affiancato dall’arrivo di Paratici in dirigenza. La coppia sarebbe quella giusta per rilanciare il Diavolo?

«Personalmente sono contrario all’arrivo al Milan sia di Allegri che di Paratici. Prendere il livornese vorrebbe dire abiurare tutta la filosofia che ha portato alla costruzione di questa squadra con Cardinale alla presidenza, vale a dire un allenatore giochista in grado di valorizzare calciatori giovani e con stipendi medi. C’è un primo Allegri, quello che vinceva, e c’è un secondo Allegri che non vinceva più e che faceva vedere un calcio ai limiti dell’inguardabile. A mio avvisarsi avvitarsi sempre sugli stessi allenatori non porta mai nulla di buono e soprattutto in questo caso sarebbe una minestra riscaldata e dunque la peggiore soluzione possibile. Per quanto riguarda Paratici, i casini che ha combinato alla Juve, e non entro nel merito delle vicende giudiziarie per cui peraltro è ancora squalificato, dovrebbero portare il Milan a tenerlo lontano».