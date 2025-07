Allegri Milan, Biasin sicuro: «Presto per dare un giudizio definitivo ma una cosa si è già capita. Ecco quale»

Allegri Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato i primi passi del tecnico livornese a Milanello

Nel panorama calcistico italiano, ogni nuova stagione porta con sé attese, speranze e, immancabilmente, le prime dichiarazioni programmatiche degli allenatori. L’occhio attento di Fabrizio Biasin, nella sua consueta rubrica per TMW, ha colto alcuni spunti fondamentali dalla recente presentazione di Massimiliano Allegri al Milan, offrendo una prospettiva inedita sul rapporto con Rafael Leao e svelando le vere ambizioni dei grandi club di Serie A.

Biasin, con la sua abituale lucidità, si concentra su un’immagine, apparentemente semplice ma profondamente significativa: quella di Allegri e Leao che camminano fianco a fianco, sorridenti e complici. Un’istantanea che, secondo il giornalista, racchiude già un’indicazione chiara sul tipo di Milan che vedremo. In un contesto in cui “tutto il mondo pretende da Leao una maggiore assunzione di responsabilità, più serietà, meno sorrisi e via andare,” Allegri sembra pronto a prendere la direzione contraria. Questa è la chiave di volta per il nuovo corso rossonero: il tecnico toscano “sa-come-si-fa”. Non ha intenzione di forzare un giocatore con le straordinarie qualità di Leao verso un ruolo che non gli appartiene, quello del leader carismatico a tutti i costi. Al contrario, l’obiettivo è alleggerirlo dalla pressione, liberandolo dal peso di sentirsi l’unico responsabile delle sorti del club. Allegri, dunque, non gli chiederà di trasformarsi in qualcosa che non è, ma semplicemente di “essere l’enorme calciatore che è”. Questa strategia pragmatica potrebbe rivelarsi vincente per sbloccare appieno il potenziale del fuoriclasse portoghese, facendolo sentire libero di esprimersi al meglio.

La “Favola” del Quarto Posto: Le Vere Ambizioni delle Big

Un altro punto cruciale dell’editoriale di Biasin riguarda le dichiarazioni d’intento dei vari tecnici. In questo periodo pre-campionato, è comune sentire gli allenatori delle big italiane minimizzare le proprie ambizioni, parlando di obiettivi europei o di un semplice piazzamento. Ma per Biasin, queste sono “balle. O meglio, mezze balle.” La strategia comunicativa, secondo il giornalista, “la fa da padrona”, con tutti che “lasciano agli altri gli obblighi di vittoria e ‘noi siam qui solo per provare ad arrivare in Europa'”.

Tuttavia, la verità, come sottolinea Biasin con fermezza, è ben diversa: “Al netto di quello che avete sentito o sentirete dire dagli allenatori di Inter, Juve, Milan e anche Napoli (divenuta ‘grande’ in pianta stabile per enormi meriti), la verità è solo una: queste squadre partono sempre per vincere lo scudetto e non potrebbe essere altrimenti.” L’idea che questi club debbano puntare solo a un piazzamento in Champions League sarebbe, a suo avviso, “oltraggiosa nei confronti dei rispettivi tifosi, interessati fino a un certo punto agli obiettivi economici.” È chiaro che “poi – è evidente – vincerà solo una tra tutte e non per forza per le altre si dovrà parlare di ‘fallimento’ (argh…),” ma è fondamentale “evitare di credere alla favoletta del ‘noi partiamo per arrivare quarti’ perché trattasi di cazzata.”

In sintesi, l’analisi di Fabrizio Biasin per TMW ci offre uno sguardo lucido sulle dinamiche interne del Milan di Allegri e sulle reali intenzioni delle potenze del calcio italiano. Un monito a guardare oltre le dichiarazioni di facciata e a riconoscere le vere aspirazioni di chi scende in campo con l’obiettivo massimo: la vittoria del campionato.