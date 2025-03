Allegri Milan, il tecnico resta in corsa per la panchina della prossima stagione: i tifosi sognano, c’è un aspetto che fa ben sperare

Condividi via email

Allegri Milan, il livornese resta assolutamente in corsa per la panchina rossonera della prossima stagione: è l’alternativa a Conte

Come riportato da Tuttosport, nel caso in cui il nuovo DS del Milan fosse effettivamente Fabio Paratici la prima opzione per la panchina sarebbe sicuramente Antonio Conte ma la prima alternativa è assolutamente Massimiliano Allegri.

Il livornese ha ricucito i rapporti con lo stesso Paratici e viene considerato una soluzione di assoluto livello: il vantaggio di Allegri, rispetto a Conte, è quello di essere attualmente libero mentre il salentino dovrebbe nel caso liberarsi dal Napoli.