Allegri ha deciso: i due centrocampisti non sono nei piani del suo Milan! Segui le ultimissime sul club rossonero

Allegri ha deciso: i due centrocampisti non sono nei piani del suo Milan!

Yacine Adli e Ismael Bennacer non rientrano più nei piani tecnici dell’AC Milan. La società rossonera sta attivamente lavorando per trovare una soluzione che permetta ai due centrocampisti di lasciare il club in questa sessione di mercato. La notizia è stata riportata da Nicolò Schira sul suo profilo X, che sottolinea come i due giocatori siano di fatto sul mercato.

La situazione di Adli è particolarmente complessa. Arrivato al Milannell’estate del 2021, il centrocampista francese ha trascorso la prima stagione in prestito al Bordeaux e, una volta rientrato a Milano, ha faticato a ritagliarsi uno spazio significativo in squadra. Nonostante le promesse iniziali, Adli non è riuscito a convincere gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera, rimanendo spesso ai margini delle scelte tecniche. Per lui si prospetta un’uscita a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito che possa garantirgli maggiore continuità e minutaggio.

Discorso diverso per Bennacer, che, pur essendo stato un elemento importante della mediana rossonera negli scorsi anni, sembra aver perso centralità nelle gerarchie. Complici anche alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la disponibilità, il centrocampista algerino non è più considerato incedibile dal Milan. La sua cessione, peraltro, potrebbe generare una buona plusvalenza, considerando l’investimento fatto dal club al momento del suo acquisto dall’Empoli. Diversi club europei avrebbero già sondato il terreno per Bennacer, attratti dalle sue qualità tecniche e dalla sua visione di gioco.

Il Milan, dunque, sta operando una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Dopo l’addio di Kessie nelle scorse stagioni e l’instabilità di Adli e Bennacer, il club è intenzionato a costruire una nuova mediana, più funzionale alle idee tattiche del tecnico. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro dei due giocatori, con il Milan impegnato a trovare la migliore soluzione possibile sia per loro che per le proprie casse.