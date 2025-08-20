Allegri ha un Diavolo per lo scudetto: corto muso? no grazie

L’addio burrascoso con i Bianconeri, tornare lì dove ha vinto il suo primo scudetto per scrivere la storia: Massimiliano Allegri sta risorgendo dalle sue ceneri.

Quale occasione migliore, che prendere un Diavolo ferito e riportarlo a dominare le scommesse calcio in Italia e in Europa, con una ricostruzione tattica, che di certo non prende in considerazione il suo tanto amato corto muso. L’impresa è ardua perché sono almeno tre le squadre favorite alla vittoria della Serie A 2025/2026, più altri quattro club pronti a tirare dritto per la loro strada, senza guardarsi indietro.

Napoli, Inter e Juve la top 3 delle favorite

Questi sono gli ostacoli più pericolosi tra cui il Diavolo dovrà fare il funambolo, perché col Napoli di Conte non si scherza, con l’Inter c’è sempre un conto in sospeso e la Juve rappresenta l’ex di Allegri.

Per qualità della rosa e per le statistiche della scorsa stagione, il Napoli resta favorito per portare il quinto scudetto in bacheca, mentre l’Inter si presenta come la sfidante più accreditata. La Vecchia Signora deve superare il suo blocco, Tudor sembra la persona giusta per tornare a vincere, soprattutto grazie a una rosa ritrovata e con diverse pedine utili alla causa da poter schierare in campo

Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna: ecco le sorprese di questo campionato

Se contiamo queste quattro squadre, scopriamo in campionato sono otto match per un totale di 24 punti, difficili da ottenere, perché la Roma è la quinta favorita per la vittoria dello scudetto e la Fiorentina può contare su una forza della natura come Pioli, che finalmente è tornato a casa.

Poi c’è la Lazio di Sarri, con le sue ripetizioni ossessive dei movimenti in allenamento, che in campo punta a segnare sempre una valanga di gol, infine, il Bologna, vincitore della Coppa Italia 2025 e con mister Italiano che punta al secondo titolo consecutivo.

Non sarà facile per il Diavolo, ma la possibilità di concentrarsi solo sul campionato, è una chance in più che Allegri non vuole farsi sfuggire, perché per lui, lo scudetto 2025/2026, significa raggiungere Giovanni Trapattoni al top della classifica all time, che ha vinto 7 volte il Tricolore.

Allegri ha fatto il patto col Diavolo: tornare a vincere

Torniamo a noi, perché il Milan è la quarta favorita nelle quote serie a per la vittoria dello scudetto, un’opzione più che plausibile, alla luce del calendario snellito, come accennavamo prima.

Questo è il patto col Diavolo di Massimiliano Allegri, tornare a vincere in qualsiasi modo e la novità è rappresentata da match, finora amichevoli estive, tutti terminati con risultati che abbondano di gol. Persino la sconfitta contro il Chelsea ha visto un risultato a trazione over 4.5.

Corto muso? No grazie. Questo sembra dire il Diavolo 2025/2026 targato Allegri, ma il calcio estivo si sa, spesso mente, presto potremmo tranquillamente tornare a vedere un assetto tattico parsimonioso di gol, ma sempre vincente. Manca poco all’inizio del campionato e l’atmosfera è già bollente.