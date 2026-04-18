Allegri a tavola con Furlani, insieme per il Milan: il club ha un’idea sul mister

Allegri si è incontrato con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, la società avrebbe un’idea su Massimiliano Allegri

Settimane calde le ultime vissute in casa Milan, da quando i rossoneri sono usciti dal discorso Scudetto si è iniziato a parlare molto del futuro di Massimiliano Allegri. Tra voci che parlano di addio, tra progetti futuri, forse è ancora tutti da definire.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla così della questione: «Allegri più Furlani nel menù rossonero, c’è il nuovo Milan». Secondo il quotidiano infatti il club sembrerebbe intenzionato a tenere a Milanello il tecnico toscano rendendolo sempre più partecipe all’interno delle scelte di mercato.

L’incontro tra le parti è avvenuto a tavola dopo che nella mattinata sia l’amministratore delegato Giorgio Furlani che il direttore sportivo Igli Tare hanno seguito da vicino l’allenamento condotto da Allegri.

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