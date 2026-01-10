Allegri in conferenza: «Bisogna rimanere con i piedi per terra. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora»

Allegri in conferenza parla così alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan: le parole del tecnico rossonero

Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match tra Fiorentina e Milan, Allegri, tecnico rossonero, ha parlato così dei tanti temi legati all’importante gara del Franchi. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

ACCONTENTARSI DEL QUARTO POSTO – «Lottare per quell’obiettivo lì significa rimanere aggrappati dentro le prime 4 fino alla fine. O una squadra si stacca di 20 punti o il campionato può essere aperto fino alla fine, questo non si sa. Noi dobbiamo stare dentro le prime 4 altrimenti perdiamo la realtà delle cose. Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori in rosa, abbiamo avuto infortuni. Vediamo le cose in maniera positiva. Bisogna rimanere con i piedi per terra, avere equilibrio. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi per aver pareggiato con il Genoa».

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI